«Елк» признал результаты выборов в Ереване

Ереван /Медиамакс/. Блок «Елк» объявил сегодня, что официальные итоги выборов в Совет старейшин Еревана, прошедших 14 мая, в целом отражают выбор граждан.

Представитель блока Эдмон Марукян на встрече с журналистами зачитал заявление блока, отметив, что «в день выборов штаб Республиканской партии Армении раздавал избирателям взятки, и доверенным лицам блока удалось получить неоспоримые доказательства этого».



Эдмон Марукян добавил, что «правоохранительные органы бездействовали, а в некоторых случаях даже поддерживали этот процесс».



Возглавлявший список «Елк» Никол Пашинян отметил, что представителям блока «не удалось убедить людей голосовать за них без подкупа».



«Это факт, и мы должны с этим справиться», - сказал он.



Говоря о поствыборных процессах, Никол Пашинян отметил, что необходимости в них нет, «поскольку бравшие взятки избиратели не станут в них участвовать».



Никол Пашинян сообщил, что продолжит работать в Национальном собрании.