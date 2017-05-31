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Давид Тоноян назначен министром по чрезвычайным ситуациям


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян подписал указ о назначении Давида Тонояна министром по чрезвычайным ситуациям.

Другими указами президента Грачья Ростомян возглавил министерство спорта и по делам молодежи, Армен Амирян – министерство культуры, Левон Алтунян – министерство здравоохранения.

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