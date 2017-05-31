Давид Тоноян назначен министром по чрезвычайным ситуациям

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян подписал указ о назначении Давида Тонояна министром по чрезвычайным ситуациям.
Другими указами президента Грачья Ростомян возглавил министерство спорта и по делам молодежи, Армен Амирян – министерство культуры, Левон Алтунян – министерство здравоохранения.
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