Евросоюз всегда готов поддержать Армению, заявил посол

Ереван/Медиамакс/. Армения и Евросоюз полны решимости подписать Соглашение о всестороннем и расширенном сотрудничестве на брюссельском саммите Восточного партнерства в ноябре.

Об этом сказали сегодня участники форума «Отношения и перспективы Армения-ЕС». Форум организован Аналитическим центром глобализации и регионального сотрудничества при поддержке фонда Фридриха Наумана.



Руководитель центра Степан Григорян отметил, что важно понять, каким образом протекают процессы в сотрудничестве Армения-ЕС. «Нам нужно понять, куда мы движемся», - сказал он.



«Все хотят, чтобы новое соглашение было подписано в ноябре. Оно очень важно, потому что активизирует развитие отношений Армения-ЕС и процесс реформ в Армении», - сказал первый заместитель министра экономического развития и инвестиций Гарегин Мелконян. Он также отметил, что соглашение будет способствовать росту объема помощи, которую Евросоюз предоставит Армении в 2017-2020 гг.



Как отметил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский, «очень важно, чтобы Армения продолжала проявлять активность в рамках Восточного партнерства».



Посол подчеркнул, что Евросоюз всегда готов поддержать Армению в проведении реформ.



Говоря о подписании Соглашения о всестороннем и расширенном партнерстве, он отметил, что осталось решить несколько технических вопросов.