Формирование правительства Армении завершилось

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян подписал указы о назначении четырех министров, завершив формирование состава нового правительства.
Указами президента Давид Локян назначен министром территориального управления и развития, Арцвик Минасян – министром охраны природы, Артем Асатрян – министром труда и социальных вопросов, Левон Мкртчян – министром образования и науки.
Таким образом, в составе сформированного осенью Кареном Карапетяном правительства сменился только один министр: Давид Арутюнян сменил Арпине Оганенян на посту министра юстиции.
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