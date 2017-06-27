2374 просмотров

Арпине Ованнисян избрана вице-президентом ПАСЕ


Арпине Ованнисян
Арпине Ованнисян

Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Заместитель председателя Национального собрания Армении, руководитель делегации НС в Парламентской ассамблеи Совета Европы Арпине Ованнисян сегодня на открытии летней сессии ПАСЕ была избрана вице-президентом этой организации.

Сайт НС Армении сообщает, что делегация парламента во главе с Арпине Ованнисян с 25 июня находится в Страсбурге с целью участия в работе летней сессии ПАСЕ.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Июнь 26, 2017 16:35
Арпине Ованнисян избрана вице-президентом ПАСЕ

Ереван | Июнь 26, 2017 14:46
Исторические здания Еревана получат рекламные паспорта

Внешняя политика | Июнь 26, 2017 14:06
Представители правительства и парламента Израиля посетят Ереван
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017