Арпине Ованнисян избрана вице-президентом ПАСЕ

Ереван /Медиамакс/. Заместитель председателя Национального собрания Армении, руководитель делегации НС в Парламентской ассамблеи Совета Европы Арпине Ованнисян сегодня на открытии летней сессии ПАСЕ была избрана вице-президентом этой организации.

Сайт НС Армении сообщает, что делегация парламента во главе с Арпине Ованнисян с 25 июня находится в Страсбурге с целью участия в работе летней сессии ПАСЕ.