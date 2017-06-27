Арпине Ованнисян избрана вице-президентом ПАСЕ

Ереван /Медиамакс/. Заместитель председателя Национального собрания Армении, руководитель делегации НС в Парламентской ассамблеи Совета Европы Арпине Ованнисян сегодня на открытии летней сессии ПАСЕ была избрана вице-президентом этой организации.
Сайт НС Армении сообщает, что делегация парламента во главе с Арпине Ованнисян с 25 июня находится в Страсбурге с целью участия в работе летней сессии ПАСЕ.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.