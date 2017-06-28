Виген Саргсян не желает становиться премьер-министром Армении

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян сказал сегодня, что после 2018 года желает оставаться на своем посту и продолжать начатую работу.

Об этом министр заявил, отвечая на вопрос, есть ли у него желание стать премьер-министром Армении.



«Я много раз говорил, что желаю продолжить начатую в министерстве обороны работу и довести ее до того уровня, который позволит сказать, что мы добились реальных изменений. Это будет большой честью для меня, как для гражданина Армении», - отметил Виген Саргсян.



Говоря об ожидаемых в 2018 году изменениях, министр заверил, что их политическая команда сильна и в состоянии принимать регламентированные решения.



«По итогам выборов этого года мы хорошей командой сформировали исполнительную власть и успех каждого члена нашей команды важен для нас всех. Я счастлив, что наше правительство возглавляет опытный и эффективный менеджер, мой давний друг Карен Карапетян, которого я никак не могу отделить от нашей команды. Мы вместе делаем общее дело, и я уверен, что будем иметь хороший результат», - подчеркнул Виген Саргсян.