Предпримем «действенные меры» против коррупции, заявил президент

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что «мы задействуем новые, достаточно действенные меры против коррупции».
«Прозрачность не самоцель, и, безусловно, не способ самовыражения. Основной целью прозрачности является устранение коррупции и протекционизма.
Система государственных расходов и закупок должна быть полностью контролируемой как парламентом, так и обществом в целом. Сейчас мы имплементируем новые и достаточно действенные меры, которые следует сопоставить с целеустремленной работой», - отметил президент, выступая на заседании правительства.
Серж Саргсян заявил, что можно сделать ряд выводов из опыта прошлых лет, первым из которых является то, что «мы имели успех в случае тех реформ, которые последовательно и досконально объяснили обществу».
«Сколько бы болезненными ни были эти программы, общество благодаря такой работе осознало их важность и приняло их. Члены правительства не должны лениться представлять и объяснять свои дела обществу», - отметил Серж Саргсян.
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