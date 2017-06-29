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Предпримем «действенные меры» против коррупции, заявил президент



Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что «мы задействуем новые, достаточно действенные меры против коррупции».

«Прозрачность не самоцель, и, безусловно, не способ самовыражения. Основной целью прозрачности является устранение коррупции и протекционизма.

Система государственных расходов и закупок должна быть полностью контролируемой как парламентом, так и обществом в целом. Сейчас мы имплементируем новые и достаточно действенные меры, которые следует сопоставить с целеустремленной работой», - отметил президент, выступая на заседании правительства.

Серж Саргсян заявил, что можно сделать ряд выводов из опыта прошлых лет, первым из которых является то, что «мы имели успех в случае тех реформ, которые последовательно и досконально объяснили обществу».

«Сколько бы болезненными ни были эти программы, общество благодаря такой работе осознало их важность и приняло их. Члены правительства не должны лениться представлять и объяснять свои дела обществу», - отметил Серж Саргсян.

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