Президент Армении: Вклад США в вопросе мира на Кавказе важен

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян выразил сегодня надежду, что «активная вовлеченность США в процесс урегулирования карабахского конфликта приведет к желаемым результатам – длительному и мирному урегулированию вопроса».

Об этом говорится в направленном президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу поздравительном послании по случаю Дня независимости США.



«Не могу не отметить важность вклада Соединенных Штатов как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ в деле установления мира на Южном Кавказе»,- отметил президент Армении.



Глава государства высоко оценил также оказываемую долгие годы поддержку США в экономическом развитии, реформах, становлении демократии и гражданского общества в Армении.



По случаю Дня независимости США Серж Саргсян посетил также посольство США в Армении.



«Устремляя наш взгляд в будущее, надеемся, что наши отношения станут крепче, и мы сможем углубить в особенности наши торговые и инвестиционные связи, во благо наших стран»,- отметил посол США в Армении Ричард Миллс.