Левон Мартиросян и Александр Арзуманян назначены послами

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян подписал сегодня указ об отзыве чрезвычайного и полномочного посла Армении в Канаде Армена Еганяна.
Другим указом президента на эту должность назначен Левон Мартиросян, являющийся депутатом Национального Собрания Армении.
Сменился также посол Армении в Дании и Норвегии: Грачья Агаджаняна сменит экс-министр иностранных дел Александр Арзуманян.
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