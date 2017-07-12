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Левон Мартиросян и Александр Арзуманян назначены послами


Александр Арзуманян
Александр Арзуманян

Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян подписал сегодня указ об отзыве чрезвычайного и полномочного посла Армении в Канаде Армена Еганяна.

Другим указом президента на эту должность назначен Левон Мартиросян, являющийся депутатом Национального Собрания Армении.

Сменился также посол Армении в Дании и Норвегии: Грачья Агаджаняна сменит экс-министр иностранных дел Александр Арзуманян.

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