Фукуяма: качество государства – самая большая проблема Армении

Ереван/Медиамакс/. Американский писатель, философ и политолог Фрэнсис Фукуяма считает, что «одна из самых больших проблем Армении связана с государственными институтами и качеством государства».

«Серьезную опасность для страны представляют коррупция и протекционизм. Тесные связи с Россией совсем не помогают решать эти вопросы, потому что у них там абсолютно такая же система. Представители армянской диаспоры могут сыграть ключевую роль, привнеся в вашу страну альтернативные ценности, идеи и практики, что, безусловно, поможет сбалансировать влияние России», - сказал политолог в интервью аналитическому центру The Armenian Interest.



Говоря об отношениях Армении с Россией и российском влиянии, Фрэнсис Фукуяма сказал:



«Очевидно, что общее положение России, которая расширяется и хочет удержать под контролем свое ближнее зарубежье, не может быть благоприятным для Армении. В отличие от Грузии, Армения попыталась справиться с этим путем сближения с Россией вместо того, чтобы просто встать на сторону Запада. В этом смысле ваша страна не так уязвима, как Грузия. Если США не окажутся надежным партнером, у Грузии возникнут трудности. В этом отношении вы немного больше защищены. С другой стороны, Армения менее независима. Вы приняли российские проекты и системы, и сейчас у страны нет возможности расширить связи с Европой так, как это делает Грузия».



