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Президент и министр юстиции обсудили предложения ОБСЕ/БДИПЧ


Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян поручил сегодня министру юстиции Давиду Арутюняну проанализировать представленные в финальном докладе наблюдательской миссии ОБСЕ/БДИПЧ предложения и разработать соответствующий законодательный пакет, уделив особое внимание внедрению эффективных механизмов против злоупотребления административными ресурсами на выборах.

Президент отметил важность обеспечения качества правовых актов, исходящих из конституционных реформ, в процессе их разработки. Он отметил, что соответствующие проекты необходимо представить в правительство или Национальное собрание раньше установленного крайнего срока, чтобы можно было на должном уровне организовать их окончательное принятие.

Говоря о работах, проделанных в сфере антикоррупционных реформ, Серж Саргсян посчитал необходимым уделить особое внимание внедрению механизмов, обеспечивающих применение принятых законов.

Президент подчеркнул также важность внедрение электронных систем управления, поручив активизировать работу в этом направлении.

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