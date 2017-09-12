Президент и министр юстиции обсудили предложения ОБСЕ/БДИПЧ

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян поручил сегодня министру юстиции Давиду Арутюняну проанализировать представленные в финальном докладе наблюдательской миссии ОБСЕ/БДИПЧ предложения и разработать соответствующий законодательный пакет, уделив особое внимание внедрению эффективных механизмов против злоупотребления административными ресурсами на выборах.

Президент отметил важность обеспечения качества правовых актов, исходящих из конституционных реформ, в процессе их разработки. Он отметил, что соответствующие проекты необходимо представить в правительство или Национальное собрание раньше установленного крайнего срока, чтобы можно было на должном уровне организовать их окончательное принятие.



Говоря о работах, проделанных в сфере антикоррупционных реформ, Серж Саргсян посчитал необходимым уделить особое внимание внедрению механизмов, обеспечивающих применение принятых законов.



Президент подчеркнул также важность внедрение электронных систем управления, поручив активизировать работу в этом направлении.