Премьер-министр Армении посетит с официальным визитом Иран

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян отправится 9 октября с двухдневным официальным визитом в Иран.
Глава правительства Армении встретится в Тегеране с президентом Ирана Хасаном Роухани, первым заместителем президента Эсхагом Джахангири, председателем Меджлиса Али Лариджани.
В клубе «Арарат» Карен Карапетян встретится с представителями армянской общины, в том числе - с представителями деловых кругов.
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