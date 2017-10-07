Премьер-министр Армении посетит с официальным визитом Иран

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян отправится 9 октября с двухдневным официальным визитом в Иран.

Глава правительства Армении встретится в Тегеране с президентом Ирана Хасаном Роухани, первым заместителем президента Эсхагом Джахангири, председателем Меджлиса Али Лариджани.



В клубе «Арарат» Карен Карапетян встретится с представителями армянской общины, в том числе - с представителями деловых кругов.