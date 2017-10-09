Президент Армении призвал следователей не игнорировать инструкции прокуроров

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что обязанности следователей не могут выполняться за счет необоснованных ограничений прав и свобод человека.

Об этом президент заявил на торжественном заседании коллегии Следственного комитета, посвященном Дню работника следственного комитета и третьей годовщине создания структуры.



«Защита государством одного интереса за счет нарушения другого априори вредна и не может принести какую-либо пользу. Подобное явление является одной из основных причин, побуждающих несправедливость. Безусловно, причины несправедливости в правоохранительной системе нужно искать не только в следственных органах.



Фото: Пресс-служба президента РА