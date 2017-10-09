Президент Армении призвал следователей не игнорировать инструкции прокуроров

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что обязанности следователей не могут выполняться за счет необоснованных ограничений прав и свобод человека.
Об этом президент заявил на торжественном заседании коллегии Следственного комитета, посвященном Дню работника следственного комитета и третьей годовщине создания структуры.
«Защита государством одного интереса за счет нарушения другого априори вредна и не может принести какую-либо пользу. Подобное явление является одной из основных причин, побуждающих несправедливость. Безусловно, причины несправедливости в правоохранительной системе нужно искать не только в следственных органах.
Фото: Пресс-служба президента РА
Несправедливый следователь не менее вреден, чем несправедливый прокурор, поскольку его предвзятые и халатные действия и решения часто могут привести к тяжелым, иногда необратимым последствиям»,- заявил Серж Саргсян.
«Наши следственные органы должны быть беспощадны в борьбе против коррупционных проявлений и панибратства. При этом, коррупционные проявления не подразумевают только преследование денежной выгоды: возможно, посредничество знакомого или родственника намного хуже, чем случаи, когда человек преследует конкретную выгоду. Прошу учесть это»,- отметил президент.
Говоря о сотрудничестве следователей и прокуроров, Серж Саргсян отметил, что его эффективность не подразумевает исключение разночтений и разногласий в профессиональной плоскости.
Фото: Пресс-служба президента РА
«Однако как минимум непонятно, когда, например, инструкции прокурора по конкретному уголовному делу игнорируются или долгое время не выполняются. Особенно недопустимо, когда это делается исходя из узких ведомственных интересов».
Серж Саргсян подчеркнул, что в правоохранительной сфере есть много дел, о чем свидетельствуют произошедшие за последние месяцы громкие дела в различных марзах и в центре столицы.
«Общество должно быть уверено, что любое проявление беззакония и беспорядков в Армении будет быстро обнаружено и неизбежно наказано по всей строгости закона», -подчеркнул президент.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.