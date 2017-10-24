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Премьер-министры России и Армении обсудили развитие связей


Фото: Photolure

Фото: Photolure

Фото: Photolure

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр России Дмитрий Медведей заявил сегодня в Ереване, что отношения Армении и России развиваются по всем направлениям.

«В последние годы двусторонний товарооборот растет хорошими темпами. Наши совместные предприятия в сферах высоких технологий, энергетики, строительства, телекоммуникаций продолжают свою деятельность. Сегодня мы зафиксировали, чем еще можно заняться в ближайшие годы», - отметил российский премьер.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что есть хорошие тенденции для развития сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.

«В нашей стране очень распространены армянские фрукты, соки, сыры. Мы размышляем о расширении сотрудничества со странами Евразийского экономического союза, в частности с Арменией»,- заявил он.

Премьер-министр Армении сообщил также, что специальная цена на газ для Армении в ближайший год не изменится.

Карен Карапетян также отметил, что армяно-российские отношения по всем направлениям развиваются.

«Мы зафиксировали рост цифр и отметили, что имеются большие возможности роста. Сегодня были подписаны документы, которые, безусловно, будут способствовать дальнейшему развитию и укреплению отношений»,- отметил Карен Карапетян.

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