Премьер-министры России и Армении обсудили развитие связей

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр России Дмитрий Медведей заявил сегодня в Ереване, что отношения Армении и России развиваются по всем направлениям.

«В последние годы двусторонний товарооборот растет хорошими темпами. Наши совместные предприятия в сферах высоких технологий, энергетики, строительства, телекоммуникаций продолжают свою деятельность. Сегодня мы зафиксировали, чем еще можно заняться в ближайшие годы», - отметил российский премьер.



Дмитрий Медведев подчеркнул, что есть хорошие тенденции для развития сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.



«В нашей стране очень распространены армянские фрукты, соки, сыры. Мы размышляем о расширении сотрудничества со странами Евразийского экономического союза, в частности с Арменией»,- заявил он.



Премьер-министр Армении сообщил также, что специальная цена на газ для Армении в ближайший год не изменится.



Карен Карапетян также отметил, что армяно-российские отношения по всем направлениям развиваются.



«Мы зафиксировали рост цифр и отметили, что имеются большие возможности роста. Сегодня были подписаны документы, которые, безусловно, будут способствовать дальнейшему развитию и укреплению отношений»,- отметил Карен Карапетян.