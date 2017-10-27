Президент Армении выделил основные качества политика

Ереван/Медиамакс/. На встрече со слушателями политической школы «Андраник Маргарян» Республиканской партии Армении президент Армении Серж Саргсян выделил три важных качества, которыми должен обладать политический деятель.

На состоявшейся вечером 26 октября встрече Серж Саргсян, в частности, отметил:



«Во-первых, политический деятель должен суметь собрать команду. Политика предполагает наличие сплоченной команды.



Во-вторых, политический деятель должен быть очень уравновешенным и толерантным. Он должен понимать, что вступая в большую политику, всегда будет мишенью для критики. Тот, кто не может воспринимать эту критику и сохранять равновесие, не сможет достигнуть успехов.



Еще одна важная черта для политических деятелей - умение оценивать ситуацию».