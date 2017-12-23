Серж Саргсян: Пока не время говорить о моих планах на будущее

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил, что пока рано говорить о том, чем он будет заниматься после завершения своего второго президентского срока в 2018 году.
Об этом президент заявил 14 декабря в эксклюзивном интервью телеканалу «Армения».
Говоря о том, кто займет руководящие посты в стране в 2018 году, президент Армении сказал, что «я и мои коллеги находимся в постоянном поиске».
«Но будьте уверены, что в установленные сроки все посты будут заняты»,- отметил Серж Саргсян. Он подчеркнул, что считает «в корне ошибочным» делать заранее какие-либо заявления по данному вопросу.
Комментируя тот факт, что действующий премьер-министр Карен Карапетян несколько раз заявлял о желании продолжить руководить правительством в 2018 году, Серж Саргсян заявил:
«Это очень хорошее, здоровое и логичное желание. Как премьер-министр и как человек Карен Карапетян очень приемлемая фигура для нас. Поэтому, не надо искать здесь того, чего нет».
Серж Саргсян подчеркнул, что еще не пришло время говорить о планах на будущее. Отвечая на вопрос, останется ли он в политике, президент Армении ответил: «Посмотрим».
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