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Серж Саргсян: Пока не время говорить о моих планах на будущее


Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил, что пока рано говорить о том, чем он будет заниматься после завершения своего второго президентского срока в 2018 году.

Об этом президент заявил 14 декабря в эксклюзивном интервью телеканалу «Армения».

Говоря о том, кто займет руководящие посты в стране в 2018 году, президент Армении сказал, что «я и мои коллеги находимся в постоянном поиске».

«Но будьте уверены, что в установленные сроки все посты будут заняты»,- отметил Серж Саргсян. Он подчеркнул, что считает «в корне ошибочным» делать заранее какие-либо заявления по данному вопросу.

Серж Саргсян пока не представляет, чем займется после 2018 года


Комментируя тот факт, что действующий премьер-министр Карен Карапетян несколько раз заявлял о желании продолжить руководить правительством в 2018 году, Серж Саргсян заявил:

«Это очень хорошее, здоровое и логичное желание. Как премьер-министр и как человек Карен Карапетян очень приемлемая фигура для нас. Поэтому, не надо искать здесь того, чего нет».

Серж Саргсян подчеркнул, что еще не пришло время говорить о планах на будущее. Отвечая на вопрос, останется ли он в политике, президент Армении ответил: «Посмотрим».

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