Серж Саргсян: Пока не время говорить о моих планах на будущее

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил, что пока рано говорить о том, чем он будет заниматься после завершения своего второго президентского срока в 2018 году.

Об этом президент заявил 14 декабря в эксклюзивном интервью телеканалу «Армения».



Говоря о том, кто займет руководящие посты в стране в 2018 году, президент Армении сказал, что «я и мои коллеги находимся в постоянном поиске».



«Но будьте уверены, что в установленные сроки все посты будут заняты»,- отметил Серж Саргсян. Он подчеркнул, что считает «в корне ошибочным» делать заранее какие-либо заявления по данному вопросу.

