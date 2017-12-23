Президент Армении рассказал предысторию переговоров с ЕС

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян выразил мнение, что переговоры по либерализации визового режима с Евросоюзом могут завершиться в течение 2-3 лет.

14 декабря в эксклюзивном интервью телеканалу «Армения» президент выразил надежду, что переговоры начнутся в первой половине 2018 года.



Говоря о подписанном недавно Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом, Серж Саргсян назвал его «победой здравого смысла».



Затронув предысторию переговоров, которые ранее велись вокруг подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС, президент отметил, что еще в 2010 году армянская сторона информировала европейских партнеров, что не может предпринять шагов, способных нанести ущерб торогово-экономическим отношениям с Россией.



«Однако наступил момент [в 2013 году-Медиамакс], когда нас поставили перед выбором. И мы были вынуждены напомнить своим европейским коллегам то, о чем заявляли еще в 2010 году. Поэтому заявления о том, что якобы я принял единоличное решение «за одну ночь», просто смешны»,- заявил Серж Саргсян.