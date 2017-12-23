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Президент Армении заявил о важности проведения «Недели НАТО»


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил о важности проведения в Армении традиционного цикла мероприятий «Неделя НАТО».

Об этом президент Армении заявил 18 декабря, принимая заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

Серж Саргсян констатировал, что сотрудничество Армении с Североатлантическим альянсом хорошо развивается, и поблагодарил НАТО за оказываемое Армении содействие.
 
Роуз Геттемюллер выразила признательность Армении за решительную и последовательную поддержку, которую страна оказывает посредством активного участия в международных миротворческих операциях, сообщает пресс-служба президента.

На встрече также обсуждались вопросы внешней политики и безопасности Армении, региональные развития и переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Заместитель генерального секретаря НАТО поинтересовалась у президента Армении процессами, реализуемыми в связи с переходом к парламентской форме правления.

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