Президент Армении заявил о важности проведения «Недели НАТО»

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил о важности проведения в Армении традиционного цикла мероприятий «Неделя НАТО».

Об этом президент Армении заявил 18 декабря, принимая заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.



Серж Саргсян констатировал, что сотрудничество Армении с Североатлантическим альянсом хорошо развивается, и поблагодарил НАТО за оказываемое Армении содействие.



Роуз Геттемюллер выразила признательность Армении за решительную и последовательную поддержку, которую страна оказывает посредством активного участия в международных миротворческих операциях, сообщает пресс-служба президента.



На встрече также обсуждались вопросы внешней политики и безопасности Армении, региональные развития и переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.



Заместитель генерального секретаря НАТО поинтересовалась у президента Армении процессами, реализуемыми в связи с переходом к парламентской форме правления.



