Правительство Армении готовится к реализации соглашения с ЕС

Ереван /Медиамакс/. Сегодня премьер-министр Карен Карапетян провел совещание вокруг основных направлений повестки сотрудничества Армении и ЕС.
«Будет сформирована межведомственная комиссия, которую возглавит вице-премьер Армении Ваче Габриелян. Мы должны четко определить наши дальнейшие шаги и обозначить задачи каждого»,- заявил Карен Карапетян.
Вице-премьер представил контуры запланированных действий и мероприятий по отдельным сферам, а заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян доложил о предстоящих в рамках повестки сотрудничества Армении и ЕС программах.
Руководителям всех ведомств поручено проанализировать предусмотренные соглашением мероприятия, которые входят в сферу их ответственности, разработать план действий и дорожную карту их реализации.
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