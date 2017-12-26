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Серж Саргсян встретится в Москве с коллегами из СНГ


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян отправится 26 декабря в Москву с рабочим визитом.

Пресс-служба президента Армении сообщает, что в Москве Серж Саргсян примет участие в неофициальной встрече глав государств СНГ.

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