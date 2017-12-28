Карен Карапетян не ответил на «вопрос-2018»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян не ответил на вопрос о том, кто возглавит правительство после 9 апреля 2018 года.

Пресс-служба правительства Армении распространила сегодня интервью премьер-министра экономическому обозревателю Бабкену Туняну.



Представляем отрывок из этого интервью:



- Господин премьер-министр, наше общество очень персонифицировано, многое обусловлено отдельными личностями. Однако до апреля осталось несколько месяцев, и пока еще не ясно, кто станет премьер-министром Армении, а кто – президентом…



- На пресс-конференции я заявил, что не будут отвечать на этот вопрос. Но выскажусь еще раз, и закроем эту тему. Чем сильнее персонифицировано общество, тем больше рисков. Сейчас мы пытаемся сформировать систему. Мы очень четко сформулировали, что 9 апреля правящая партия вместе со своим коалиционным партнером примет решение о том, кто займет ту или иную должность.



Конечно, личность всегда играет важную роль. Однако роль личности минимизируется, если системе удается увеличить ее положительные качества, и наоборот – амортизировать или ограничить (если во главе страны окажется случайное лицо). Такая система более предсказуема и перспективна.