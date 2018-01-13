«Парламент Армении на правильном пути», заявил президент

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что работа парламента претерпела качественный рост.
Об этом президент заявил на встрече с руководящим составом Национального собрания.
«Армении нужен такой парламент, который будет не только своевременно принимать необходимые законы, но и осуществлять эффективный парламентский контроль. В этом смысле, на мой взгляд, Национальное собрание - на правильном пути»,- заявил Серж Саргсян.
Отметив, что до 9 марта текущего года Национальное собрание должно избрать четвертого президента Армении, Серж Саргсян выразил надежду, что все депутаты Национального собрания со всей ответственностью подойдут к предусмотренным новой конституцией выборам.
«Конечно, желательно, чтобы президент республики был избран в условиях широкого парламентского консенсуса»,- заявил он.
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