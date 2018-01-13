1294 просмотров

«Парламент Армении на правильном пути», заявил президент



Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что работа парламента претерпела качественный рост.

Об этом президент заявил на встрече с руководящим составом Национального собрания.


«Армении нужен такой парламент, который будет не только своевременно принимать необходимые законы, но и осуществлять эффективный парламентский контроль. В этом смысле, на мой взгляд, Национальное собрание - на правильном пути»,- заявил Серж Саргсян.

Отметив, что до 9 марта текущего года Национальное собрание должно избрать четвертого президента Армении, Серж Саргсян выразил надежду, что все депутаты Национального собрания со всей ответственностью подойдут к предусмотренным новой конституцией выборам.


«Конечно, желательно, чтобы президент республики был избран в условиях широкого парламентского консенсуса»,- заявил он.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Январь 12, 2018 17:00
«Парламент Армении на правильном пути», заявил президент

Внешняя политика | Январь 12, 2018 14:12
Президент Армении выступит 24 января на сесии ПАСЕ

Общество | Январь 12, 2018 09:05
Цукерберг подтвердил: в Facebook станет меньше медиа-контента
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018