Серж Саргсян описал четвертого президента Армении

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян считает, что будущий президент Армении должен быть «беспристрастным человеком, который никогда не занимался политикой и не является членом какой-либо партии».

Об этом Серж Саргсян заявил 16 января, на встрече с представителями интеллигенции.



Он отметил, что «речь должна идти о личности, прошедшей долгий путь. Это должен быть человек, который известен как внутри страны, так и за ее пределами, может на должном уровне и достойно представить Армению за рубежом».



Согласно сведениям, муссирующимся в прессе, вероятным кандидатом на должность президента Армении является посол Армении в Великобритании Армен Саргсян.



Четвертый президент Армении будет избран Национальным собранием в марте текущего года.