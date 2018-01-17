Серж Саргсян описал четвертого президента Армении

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян считает, что будущий президент Армении должен быть «беспристрастным человеком, который никогда не занимался политикой и не является членом какой-либо партии».
Об этом Серж Саргсян заявил 16 января, на встрече с представителями интеллигенции.
Он отметил, что «речь должна идти о личности, прошедшей долгий путь. Это должен быть человек, который известен как внутри страны, так и за ее пределами, может на должном уровне и достойно представить Армению за рубежом».
Согласно сведениям, муссирующимся в прессе, вероятным кандидатом на должность президента Армении является посол Армении в Великобритании Армен Саргсян.
Четвертый президент Армении будет избран Национальным собранием в марте текущего года.
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