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Серж Саргсян описал четвертого президента Армении


Фото: REUTERS

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян считает, что будущий президент Армении должен быть «беспристрастным человеком, который никогда не занимался политикой и не является членом какой-либо партии».

Об этом Серж  Саргсян заявил 16 января, на встрече с представителями интеллигенции.

Он отметил, что «речь должна идти о личности, прошедшей долгий путь. Это должен быть человек, который известен как внутри страны, так и за ее пределами, может на должном уровне и достойно представить Армению за рубежом».

Согласно сведениям, муссирующимся в прессе, вероятным кандидатом на должность президента Армении является посол Армении в Великобритании Армен Саргсян.
 
Четвертый президент Армении будет избран Национальным собранием в марте текущего года.

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