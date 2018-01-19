РПА выдвинула кандидатуру Армена Саргсяна на пост президента

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян встретился сегодня с кандидатом на пост президента Армении Арменом Саргсяном, чья кандидатура была выдвинута накануне на заседании Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА).
«На мой взгляд, четвертый президент Армении должен быть состоявшейся, яркой, политически закаленной, выносливой, но при этом не политизированной личностью. Он должен уметь организовать диалог между различными политическими силами, а также, в случае необходимости, между различными слоями населения, с целью снижения напряженности. Президент должен с честью представлять Республику Армения за рубежом, знать диаспору и уметь объединять развеянных по всему миру армян.
Вчера на заседании Исполнительного органа Республиканской партии Армении мы обсуждали этот вопрос, и, учитывая Ваши навыки и качества, я предложил своим коллегам выдвинуть Вашу кандидатуру на пост четвертого президента Армении. Ввиду того, что вы являетесь состоявшимся ученым, занимали пост премьер-министра Республики Армения, имеете большой дипломатический опыт, мы серьезно обсуждали Вашу кандидатуру.
Желательно, чтобы четвертый президент был избран в условиях широкого парламентского консенсуса. Учитывая наше желание, считаю, во время Ваших раздумий Вам следует встретиться с нашим коалиционным партнером - партией Дашнакцутюн, с представленными в парламенте политическими силами – фракциями «Царукян» и «Елк» и принять свое решение в обозримом будущем, поскольку выборы должны пройти в начале марта. Мы бы хотели, чтобы эти выборы прошли в один тур, и в начале марта нам стало известно имя четвертого президента»,- отметил Серж Саргсян.
«Позвольте выразить глубокую признательность Вам и Республиканской партии за оказанное высокое доверие.
Как Вы отметили, очень важно, чтобы перед принятием решения я имел возможность встретиться с разными силами как в Национальном собрании, так и вне его. Мне бы очень хотелось встретиться также с представителями интеллигенции, благотворительных организаций, научных, общественных и деловых кругов. Я хотел бы обязательно встретиться с руководством Республики Арцах и, конечно, провести встречи со структурами, организациями или личностями, представляющими диаспору, и после этого принять свое решение. В любом случае, Ваше предложение для меня большая честь, господин Президент.
Вновь выражаю свою благодарность за доверие. Если после всех этих встреч я приму решение, то постараюсь с честью исполнять обязанности президента Республики Армения и оправдать Ваше доверие и доверие Ваших коллег по партии. Если позволите, мне необходимо некоторое время для принятия окончательного решения»,- заявил Армен Саргсян.
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