РПА выдвинула кандидатуру Армена Саргсяна на пост президента

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян встретился сегодня с кандидатом на пост президента Армении Арменом Саргсяном, чья кандидатура была выдвинута накануне на заседании Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА).

«На мой взгляд, четвертый президент Армении должен быть состоявшейся, яркой, политически закаленной, выносливой, но при этом не политизированной личностью. Он должен уметь организовать диалог между различными политическими силами, а также, в случае необходимости, между различными слоями населения, с целью снижения напряженности. Президент должен с честью представлять Республику Армения за рубежом, знать диаспору и уметь объединять развеянных по всему миру армян.



Вчера на заседании Исполнительного органа Республиканской партии Армении мы обсуждали этот вопрос, и, учитывая Ваши навыки и качества, я предложил своим коллегам выдвинуть Вашу кандидатуру на пост четвертого президента Армении. Ввиду того, что вы являетесь состоявшимся ученым, занимали пост премьер-министра Республики Армения, имеете большой дипломатический опыт, мы серьезно обсуждали Вашу кандидатуру.

