Ереван /Медиамакс/. Кандидат на пост президента Армении от Республиканской партии Армении (РПА), посол Армении в Великобритании Армен Саргсян отправился в Лондон.
В пресс-службе Армена Саргсяна сообщили, что в Лондоне у посла есть заранее запланированые встречи.
Армен Саргсян вернется в Армению в конце недели.
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