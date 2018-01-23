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Армен Саргсян отправился в Лондон


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Кандидат на пост президента Армении от Республиканской партии Армении (РПА), посол Армении в Великобритании Армен Саргсян отправился в Лондон.

В пресс-службе Армена Саргсяна сообщили, что в Лондоне у посла есть заранее запланированые встречи.

Армен Саргсян вернется в Армению в конце недели.

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