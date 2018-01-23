Асмик Петросян координирует работу пресс-службы Армена Саргсяна

Ереван/Медиамакс/. Связи с общественностью кандидата на пост президента Армении от Республиканской партии Армении (РПА) Армена Саргсяна координирует помощник президента Армении Асмик Петросян.

В беседе с Медиамакс данную информацию подтвердила сама Асмик Петросян, отметив, что выполняет работу на общественных началах и пребывает в официальном отпуску.



Медиамакс напоминает, что Асмик Петросян работала с Арменом Саргсяном еще в 1996 году, когда тот занимал пост премьер-министра Армении.



Асмик Петросян – одна из самых опытных специалистов в сфере связей с общественностью государственного сектора Армении, долгие годы возглавляла пресс-службы премьер-министра и президента Армении.