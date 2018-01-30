Президент Армении призвал дипломатов «придать новый импульс работе»

Ереван /Медиамакс/. На встрече с руководящим составом министерства иностранных дел президент Армении Серж Саргсян призвал сегодня «придать новый импульс работе».

«На мой взгляд, наивысшей оценкой вашей деятельности является то обстоятельство, что мы считаем вас передовыми борцами за безопасность нашей страны, по крайней мере, в политическом смысле. Мне бы хотелось, чтобы вы, осознавая серьезность стоящих задач, придали больше импульса своей работе»,- отметил президент.



Серж Саргсян подчеркнул, что внешняя политика Армении не должна ограничиваться и вращаться исключительно вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта.



«В основе нашей внешней политики должны лежать национальные интересы Армении, и активное участие в обсуждении злободневных вопросов международной повестки окажет положительное влияние на продвижение наших точек зрения»,- заявил руководитель страны.



Серж Саргсян отметил также важность пересмотра и модернизации Стратегии национальной безопасности Армении.



«На мой взгляд министерство иностранных дел накопило необходимые знания, опыт и, самое главное, инструментарий для того, чтобы представить поистине содержательные и принципиальные предложения»,- отметил Серж Саргсян.