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Армен Саргсян встретился с Аленом Данканом


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Посол Армении в Великобритании Армен Саргсян встретился в Лондоне с министром Соединенного Королевства по делам Европы и Америки Аленом Данканом.

«На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений, региональных развитий, переговоров о выходе Соединенного Королевства из ЕС и мирного процесса по урегулированию карабахского конфликта. Стороны обсудили также дальнейшее развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества»,- говорится в сообщении МИД Армении.

Напомним, что Республиканская партия предложила Армену Саргсяну стать кандидатом на пост президента Армении.

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