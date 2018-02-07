Армен Саргсян встретился с Аленом Данканом

Ереван /Медиамакс/. Посол Армении в Великобритании Армен Саргсян встретился в Лондоне с министром Соединенного Королевства по делам Европы и Америки Аленом Данканом.

«На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений, региональных развитий, переговоров о выходе Соединенного Королевства из ЕС и мирного процесса по урегулированию карабахского конфликта. Стороны обсудили также дальнейшее развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества»,- говорится в сообщении МИД Армении.



Напомним, что Республиканская партия предложила Армену Саргсяну стать кандидатом на пост президента Армении.