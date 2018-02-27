Правительство достигло хороших результатов, заявил президент

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что результаты экономического роста должны быть доступны всем слоям общества, в частности - социально уязвимым группам.

Президент заявил об этом на совещании с лицами, ответственными за социально-экономическую политику, на котором были подведены итоги 2017 года.



В совещании участвовали премьер-министр Карен Карапетян, вице-премьер Ваче Габриелян, руководитель аппарата президента Армен Геворгян, председатель ЦБ Артур Джавадян и главы ведомств, ответственных за разработку и реализацию социально-экономической политики.



«Думаю, в течение ближайших нескольких недель мы завершим стратегию экономического и социального развития Армении до 2030 года. Учитывая то обстоятельство, что в 2017 году правительство достигло хороших результатов, не думаю, что будут зафиксированы существенные отклонения. Нам удастся обеспечить экономический рост от 7,4 до 7,7 процентов. Это, безусловно, хороший показатель. Но мы также должны учитывать, что достигнутый за один год хороший экономический рост не может повлиять на широкие круги общества. Если удастся обеспечить такой же рост в ближайшие 2-3 года, на мой взгляд, мы сможем создать хорошую основу для реализации наших демографических программ»,- отметил президент.