АРФД приветствовала аннулирование протоколов

Ереван/Медиамакс/. Партия «Дашнакцутюн» приветствовала решение президента Армении об аннулировании армяно-турецких протоколов.



«Аннулирование подписанных 10 октября 2009 года протоколов - долгожданный шаг. Изначально партия «Дашнакцутюн» выступала решительно против этих протоколов, учитывая ряд неприемлемым положений и спорных формулировок. Время показало, что наши опасения были оправданы - в преддверии 100-летия Геноцида армян Турция всего лишь решала тактическую задачу.



Мы уверены, что нормализация армяно-турецких отношений является необходимостью, однако она должна произойти в соответствии с системой ценностей цивилизованного мира и ни при каких обстоятельствах не должна ставить под угрозу наши национальные и государственные интересны и права армянского народа»,- говорится в заявлении «Дашнакцутюн».