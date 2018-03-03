Президент Армении присвоил дипломатические ранги

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян подписал указ о присвоении дипломатических рангов.
Дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения присвоен:
Советнику министра иностранных дел Армении Карену Мирзояну;
Помощнику президента Армении Варужану Нерсесяну;
Послу Армении в России Вардану Тоганяну.
Дипломатический ранг чрезвычайного посланника и полномочного министра Республики Армения присвоен:
Начальнику управления внешних связей аппарата Национального собрания Армении Виктору Биягову;
Советнику посольства Армении в Бельгии Арману Исраеляну;
Послу Армении в Польше Эдгару Казаряну;
Советнику департамента Европы МИД Армении Ара Маргаряну;
Советнику департамента Европы МИД Армении Тиграну Самвеляну.
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