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Президент Армении присвоил дипломатические ранги



Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян подписал указ о присвоении дипломатических рангов.

Дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения присвоен:    

Советнику министра иностранных дел Армении Карену Мирзояну;

Помощнику президента Армении Варужану Нерсесяну;

Послу Армении в России Вардану Тоганяну.

Дипломатический ранг чрезвычайного посланника и полномочного министра Республики Армения присвоен:

Начальнику управления внешних связей аппарата Национального собрания Армении Виктору Биягову;

Советнику посольства Армении в Бельгии Арману Исраеляну;

Послу Армении в Польше Эдгару Казаряну;

Советнику департамента Европы МИД Армении Ара Маргаряну;

Советнику департамента Европы МИД Армении Тиграну Самвеляну.

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