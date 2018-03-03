Президент Армении присвоил дипломатические ранги

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян подписал указ о присвоении дипломатических рангов.

Дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения присвоен:



Советнику министра иностранных дел Армении Карену Мирзояну;



Помощнику президента Армении Варужану Нерсесяну;



Послу Армении в России Вардану Тоганяну.



Дипломатический ранг чрезвычайного посланника и полномочного министра Республики Армения присвоен:



Начальнику управления внешних связей аппарата Национального собрания Армении Виктору Биягову;



Советнику посольства Армении в Бельгии Арману Исраеляну;



Послу Армении в Польше Эдгару Казаряну;



Советнику департамента Европы МИД Армении Ара Маргаряну;



Советнику департамента Европы МИД Армении Тиграну Самвеляну.