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Премьер-министр отбыл в Ливан



Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян отбыл сегодня в Ливан с двухдневным официальным визитом.

В Бейруте Карен Карапетян проведет встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном, премьер-министром Саадом Харири, спикером парламента Набихом Берри.

Медиамакс отмечает, что Карен Карапетян встречался с премьер-министром Ливана Саадом Харири в январе 2018 года в рамках Давосского форума.

Армения и Ливан «поддерживают друг друга»


В феврале 2018 года Армению посетил президент Ливана Мишель Аун.

Запланированы также встречи Карена Карапетяна с представителями деловых кругов и армянской общины Ливана.

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