Премьер-министр отбыл в Ливан

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян отбыл сегодня в Ливан с двухдневным официальным визитом.

В Бейруте Карен Карапетян проведет встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном, премьер-министром Саадом Харири, спикером парламента Набихом Берри.



Медиамакс отмечает, что Карен Карапетян встречался с премьер-министром Ливана Саадом Харири в январе 2018 года в рамках Давосского форума.

