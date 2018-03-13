Сейчас хорошее время для инвестиций в Армению, заявил премьер

Ереван /Медиамакс/. Сегодня стартовал двухдневный официальный визит премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Ливан.

Согласно сообщению пресс-службы правительства Армении, Карен Карапетян и премьер-министр Ливана Саад Харири обсудили перспективы развития экономического сотрудничества.



«Учитывая членство Армении в ЕАЭС, свободную экономическую зону на границе с Ираном и торговый режим GSP+ с ЕС, ливанские компании могут воспользоваться нашей платформой, чтобы выходить на более широкие рынки. В целом, сейчас хорошее время, чтобы инвестировать в нашу страну»,- отметил Карен Карапетян.

