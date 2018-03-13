Сейчас хорошее время для инвестиций в Армению, заявил премьер

Ереван /Медиамакс/. Сегодня стартовал двухдневный официальный визит премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Ливан.
Согласно сообщению пресс-службы правительства Армении, Карен Карапетян и премьер-министр Ливана Саад Харири обсудили перспективы развития экономического сотрудничества.
«Учитывая членство Армении в ЕАЭС, свободную экономическую зону на границе с Ираном и торговый режим GSP+ с ЕС, ливанские компании могут воспользоваться нашей платформой, чтобы выходить на более широкие рынки. В целом, сейчас хорошее время, чтобы инвестировать в нашу страну»,- отметил Карен Карапетян.
Премьер-министр Армении предложил рассмотреть возможность создания совместных предприятий в сфере легкой промышленности, ювелирного дела, фармацевтики и сельского хозяйства.
Саад Харири, в свою очередь, подчеркнул, что Ливан также является хорошей страной для инвестиций, в частности – в контексте сотрудничества государства и частного сектора.
Карен Карапетян предложил рассмотреть идею создания армяно-ливанского инвестиционного фонда, а также отметил, что армянская сторона готова поделиться своим опытом в сфере солнечной энергетики.
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