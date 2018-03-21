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Грайр Товмасян возглавит Конституционный суд


Грайр Товмасян
Грайр Товмасян

Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Национальное собрание Армении закрытым тайным голосованием избрало сегодня бывшего министра юстиции Армении Грайра Товмасяна на пост председателя Конституционного суда.

За Товмасяна проголосовали 64 депутата, против – 27. Два бюллетеня были признаны недействительными.

Оппозиционный блок «Елк» заранее объявил, что будет голосоваит против.

16 февраля Товмасян отказался от мандата депутата Национального собрания и поста председателя постоянной комиссии по  государственно-правовым вопросам, а 2 марта был избран членом Конституционного суда. Он подал также заявление о выходе из Республиканской партии Армении.

Грайру Товмасяну 48 лет, он доктор юриспруденции.

В 1996-1998гг. был ведущим специалистом, в 1998-1999 – главным специалистом, в 1999-2000 гг. – заместителем руководителя службы юридических консультаций Конституционного суда Армении.

В 2001-2010 гг. работал юристом программы «Консалтинг для укрепления правовой системы» Германского общества технического сотрудничества.

В апреле-августе 2001 года был заместителем министра охраны природы Армении.

В 2010-2013 гг. занимал должность министра юстиции Армении. С 2013 г. – член Специализированной комиссии по конституционным реформам при президенте Армении.

В 2014-2017гг. был руководителем аппарата Национального собрания  Армении.

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