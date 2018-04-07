ЕС и Пашинян о переходном периоде Армении и роли СВРП

Ереван /Медиамакс/. Евросоюз не питает иллюзий относительно скорейших результатов конституционных реформ в Армении, но считает, что парламентская модель правления - это шаг вперед на пути к становлению демократии в Армении.

Об этом заявил анонимный представитель делегации Евросоюза в Армении в беседе с Politico, которое опубликовало статью «Спорный шаг Армении на пути к реальной демократии».



Представитель делегации заметил, что «в долгосрочной перспективе конституционные реформы могут способствовать децентрализации власти».



Европейский чиновник также отметил, что в Брюсселе уверены, что подписанное с Арменией в 2017 году Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП) может стать «двигателем» для реформ в Армении.



В статье также представлено мнение сотрудника аналитического центра Chatham House Анаит Ширинян о том, что переход к парламентской форме правления неплох сам по себе, однако в армянской реальности он может привести к большему укреплению позиций правящей партии.



«За последние десять лет эта партия, фактически, превратила Армению в однопартийную страну. Вот в чем угроза»,- отметила аналитик.



Еще жестче выразился представитель оппозиционной фракции «ЕЛК» Никол Пашинян.



«Многие пытаются представить происходящее как демократический процесс, но на самом деле мы видим, как формируется новая диктатура»,- сказал он Politico.



