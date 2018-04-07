ЕС и Пашинян о переходном периоде Армении и роли СВРП

Ереван /Медиамакс/. Евросоюз не питает иллюзий относительно скорейших результатов конституционных реформ в Армении, но считает, что парламентская модель правления - это шаг вперед на пути к становлению демократии в Армении.
Об этом заявил анонимный представитель делегации Евросоюза в Армении в беседе с Politico, которое опубликовало статью «Спорный шаг Армении на пути к реальной демократии».
Представитель делегации заметил, что «в долгосрочной перспективе конституционные реформы могут способствовать децентрализации власти».
Европейский чиновник также отметил, что в Брюсселе уверены, что подписанное с Арменией в 2017 году Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП) может стать «двигателем» для реформ в Армении.
В статье также представлено мнение сотрудника аналитического центра Chatham House Анаит Ширинян о том, что переход к парламентской форме правления неплох сам по себе, однако в армянской реальности он может привести к большему укреплению позиций правящей партии.
«За последние десять лет эта партия, фактически, превратила Армению в однопартийную страну. Вот в чем угроза»,- отметила аналитик.
Еще жестче выразился представитель оппозиционной фракции «ЕЛК» Никол Пашинян.
«Многие пытаются представить происходящее как демократический процесс, но на самом деле мы видим, как формируется новая диктатура»,- сказал он Politico.
Пашинян раскритиковал Евросоюз, назвав позицию Евросоюза «крайне оптимистичной». По мнению политика, реформы, предусмотренные СВРП, в основном будут носить «косметический» характер.
«Из Евросоюза приезжает какой-нибудь чиновник, встречается с правительством, обсуждаются сферы реформ. Наше правительство спрашивает: «Хотите изменить нашу судебную систему?». ЕС дает положительный ответ, после чего строятся новые здания судов, с хорошими стульями и окнами, однако содержательных изменений не происходит. Таково сотрудничество Армении и Евросоюза»,- отметил Никол Пашинян.
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