Армен Саргсян о вере, гражданине и порочных явлениях

Ереван/Медиамакс/. Представляем несколько отрывков из выступления президента Армении Армена Саргсяна на церемонии инаугурации.
О вере
Мне придает силы вера. Вера в будущее нашей страны и нашего народа, вера в несгибаемость, трудолюбие и талант граждан Армении и развеянных по всему миру наших сестер и братьев.
О Первой республике и новой странице
Сегодня мы находимся накануне 100-летия основания Первой республики и переходим к новой парламентской системе правления. С одной стороны, за нашими плечами 100-летняя история республиканского строя, а с другой стороны мы символичным образом начинаем историю с новой страницы.
Фото: Пресс-служба президента РА
Столетие назад, после тяжелейших потерь армянскому народу необходимо было приложить невероятные усилия и совершить подвиг, чтобы спасти и вдохнуть жизнь в этот маленький клочок земли, оставшийся от нашей Родины. В честь предыдущих поколений, в эпоху как Первой, так и Второй республики, наш народ сумел не только встать на ноги, выпрямить спину, но и достойно предстать перед миром.
Именно благодаря этому нынешнему поколению посчастливилось не только провозгласить Третью Республику, но и построить независимость нашей Родины.
О ЕАЭС, ЕС и Серже Саргсяне
Членство Армении в Евразийском экономическом союзе и подписанное с Европейским союзом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве открывают новые перспективы и новые возможности для развития страны. А парламентская система правления создает наилучшие условия для этого.
Фото: Пресс-служба президента РА
В этой связи хочу отдать должное президенту Сержу Саргсяну за политическую дальновидность и его мастерство государственного деятеля и организатора.
О карабахском урегулировании
Сегодня для нашей страны и народа ключевым остается мирное, переговорное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Первой гарантией этого, безусловно, служат мощная Армения и сильный Арцах.
Для достижения справедливого урегулирования и для наилучшей защиты неотъемлемых прав арцахского народа мы должны продолжать строительство крепкой, экономически развитой, процветающей и мощной Армении.
Фото: Пресс-служба президента РА
О гражданине и порочных явлениях
Мы должны обеспечить наилучшую среду для самореализации нашего гражданина. Мы должны коллективно и последовательно бороться против всех негативных и порочных явлений в государственной системе, в обществе и в нашем окружении. От коррупции до социальной несправедливости, от безразличия до безответственности. Каждый из нас должен принять участие в этой упорной и справедливой борьбе.
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