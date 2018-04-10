Армен Саргсян о вере, гражданине и порочных явлениях

Ереван/Медиамакс/. Представляем несколько отрывков из выступления президента Армении Армена Саргсяна на церемонии инаугурации.

О вере



Мне придает силы вера. Вера в будущее нашей страны и нашего народа, вера в несгибаемость, трудолюбие и талант граждан Армении и развеянных по всему миру наших сестер и братьев.



О Первой республике и новой странице



Сегодня мы находимся накануне 100-летия основания Первой республики и переходим к новой парламентской системе правления. С одной стороны, за нашими плечами 100-летняя история республиканского строя, а с другой стороны мы символичным образом начинаем историю с новой страницы.



Фото: Пресс-служба президента РА

О ЕАЭС, ЕС и Серже Саргсяне

Фото: Пресс-служба президента РА

О карабахском урегулировании

Фото: Пресс-служба президента РА

О гражданине и порочных явлениях