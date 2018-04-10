Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян подал сегодня президенту Армену Саргсяну заявление об отставке правительства.
Пресс-служба президента сообщает, что Армен Саргсян принял отставку правительства.
Члены кабинета министров продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
После личной беседы Армен Саргсян и Карен Карапетян провели встречу с представителями СМИ.
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