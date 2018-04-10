Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян подал сегодня президенту Армену Саргсяну заявление об отставке правительства.

Пресс-служба президента сообщает, что Армен Саргсян принял отставку правительства.



Члены кабинета министров продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового правительства.



После личной беседы Армен Саргсян и Карен Карапетян провели встречу с представителями СМИ.