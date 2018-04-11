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«Первым лицом» будет Серж Саргсян, заявил Карен Карапетян


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян заявил, что на пост главы нового правительства будет выдвинут экс-президент Армении Серж Саргсян.

9 апреля, комментируя встречу с Сержем Саргсяном, состоявшуюся 7 апреля, Карен Карапетян отметил:

«Мы едины во мнении, что при наличии существующих проблем и вызовов переход к новой системе правления и ее окончательное формирование являются крайне важной задачей. Также, учитывая зафиксированные в последнее время успехи в рамках нынешней конфигурации, мы решили предложить нашим коллегам по партии сохранить эту конфигурацию и выдвинуть кандидатуру Сержа Саргсяна в качестве первого лица. Повторяю, очень важно осуществить плавный, эффективный, снижающий риски переход к новой системе правления».

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