Армен Саргсян назначил помощника и советников

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян подписал сегодня указ о назначении Гамлета Гаспаряна советником президента.
В пресс-службе президента Армении отметили, что ранее Гамлет Гаспарян занимал должность советника министра иностранных дел Армении и начальника управления политического планирования МИД.
Другим указом президента Ара Алексанян назначен советником президента на общественных началах.
Ара Алексанян - доктор физико-математических наук, профессор, преподаватель и заведующий кафедрой дискретной математики и теоретической информатики Ереванского государственного университета.
По распоряжению Армена Саргсяна, Асмик Петросян назначена помощником президента.
Медиамакс напоминает, что Асмик Петросян работала с Арменом Саргсяном еще в 1996 году, когда тот занимал пост премьер-министра Армении.
Асмик Петросян – одна из самых опытных специалистов в сфере связей с общественностью государственного сектора Армении, долгие годы возглавляла пресс-службы премьер-министра и президента страны.
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