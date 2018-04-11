1319 просмотров

Армен Саргсян назначил помощника и советников


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян подписал сегодня указ о назначении Гамлета Гаспаряна советником президента.

В пресс-службе президента Армении отметили, что ранее  Гамлет Гаспарян занимал должность советника министра иностранных дел Армении и  начальника управления политического планирования МИД. 

 

Другим указом президента Ара Алексанян назначен советником президента на общественных началах. 

 

Ара Алексанян - доктор физико-математических наук, профессор, преподаватель и заведующий кафедрой дискретной математики и теоретической информатики Ереванского государственного университета. 

 

По распоряжению Армена Саргсяна, Асмик Петросян назначена помощником президента. 

 

Медиамакс напоминает, что Асмик Петросян работала с Арменом Саргсяном еще в 1996 году, когда тот занимал пост премьер-министра Армении. 

 

Асмик Петросян – одна из самых опытных специалистов в сфере связей с общественностью государственного сектора Армении, долгие годы возглавляла пресс-службы премьер-министра и президента страны. 

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Апрель 11, 2018 16:09
Армен Саргсян назначил помощника и советников

Общество | Апрель 11, 2018 16:03
Презентован агрегатор новостей из ЕС и стран Восточного партнерства

Дилижан на карте мира | Апрель 11, 2018 11:56
Моя новая армянская семья
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe