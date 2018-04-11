Армен Саргсян назначил помощника и советников

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян подписал сегодня указ о назначении Гамлета Гаспаряна советником президента.

В пресс-службе президента Армении отметили, что ранее Гамлет Гаспарян занимал должность советника министра иностранных дел Армении и начальника управления политического планирования МИД.

Другим указом президента Ара Алексанян назначен советником президента на общественных началах.

Ара Алексанян - доктор физико-математических наук, профессор, преподаватель и заведующий кафедрой дискретной математики и теоретической информатики Ереванского государственного университета.

По распоряжению Армена Саргсяна, Асмик Петросян назначена помощником президента.

Медиамакс напоминает, что Асмик Петросян работала с Арменом Саргсяном еще в 1996 году, когда тот занимал пост премьер-министра Армении.

Асмик Петросян – одна из самых опытных специалистов в сфере связей с общественностью государственного сектора Армении, долгие годы возглавляла пресс-службы премьер-министра и президента страны.