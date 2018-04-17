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«Ничего вечного не бывает», заявил Серж Саргсян


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Экс-президент Армении Серж Саргсян заявил, что готов взять на себя ответственность и возглавить правительство.

«Но ничего вечного не бывает. Поэтому наряду со своими обязанностями, если, конечно, моя кандидатура будет одобрена в парламенте, очень много времени собираюсь уделять передаче того опыта, который я накопил в течение многих лет на разных должностях. Это очень важно. Мы должны подумать о достойных молодых политиках, которые есть и среди республиканцев, и вне партии», - заявил Серж Саргсян в опубликованном сегодня интервью «Известиям».

 

«Работая долгое время на высших постах государственного управления, в том числе и в качестве премьер-министра, и на посту президента, мы с коллегами пришли к выводу - полупрезидентская форма правления таит в себе большие угрозы, поскольку не сбалансирована. Думаю, что парламентская форма правления больше подходит к армянской действительности, к менталитету нашего народа. Это позволит произвести демократические преобразования и более быстрыми темпами развивать экономику Армении», - сказал экс-президент. 

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