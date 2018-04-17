Полиция призвала Пашиняна разблокировать улицы

Ереван/Медиамакс/. Полиция Армении распространила новое заявление.

«В полицию поступает множество недовольств от организаций, в том числе - учебных и медицинских, что действия участников митинга существенно препятствуют их нормальной деятельности.

Продолжается ограничение конституционного права тысяч граждан на свободу передвижения. Подобная ситуация привела к ограничению основных прав других лиц и интересов общества.

Полиция Армении напоминает, что, согласно 33-й статье закона Армении «О свободе собраний», полиция может прекратить митинг, если сочтет, что иначе невозможно пресечь несоразмерное ограничение основных прав других лиц и интересов общества.

Полиция Армении призывает организатора митинга Никола Пашиняна безоговорочно выполнить обязательства, предусмотренные законом, в частности, прекратить блокировку улиц и обеспечить естественный ход митинга»,- говорится в сообщении.