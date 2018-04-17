Полиция решила прекратить митинг, Пашинян не подчиняется

Ереван /Медиамакс/. Полиция Армении объявила сегодня, что 16 апреля приняла решение о прекращении организованного Николом Пашиняном митинга.

Сегодня рано утро на площади Франции заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян вручил соответствующее постановление Николу Пашиняну, однако последний демонстративно разорвал его.



Полиция перекрыла дороги, ведущие к Национальному собранию, разместив на них колючую проволоку и водометы. В 12:00 в Национальном собрании должно начаться избрание премьер-министра.



Сегодня утром на территории около метро «Еритасардакан» была задержана группа активистов.



В заявлении полиции говорится, что «в случае отсутствия руководителя митинга или не выполнения им требования, полиция имеет право разогнать митинг и применить специальные средства».



«Исходя из вышеперечисленного, призываем организаторов митинга не продолжать несанкционированный митинг»,- говорится в заявлении.