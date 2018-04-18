Так говорил Серж Саргсян

Ереван/Медиамакс/. Экс-президент Серж Саргсян, выдвинутый на пост премьер-министра Армении, выступил сегодня в Национальном Собрании и ответил на вопросы депутатов.

Медиамакс выделил несколько фрагментов из выступления и ответов на вопросы.

О нежелании становиться «теневым» премьер-министром

Серж Саргсян намекнул, что мог бы стать «теневым» премьер-министром и влиять на управление страной, не занимая государственную должность. Однако, заявил он, такое поведение стало бы «проявлением слабости и ухода от ответственности», а также угрожало бы естественной работе властной вертикали.

О прежнем обещании не претендовать на пост премьер-министра

Серж Саргсян отметил, что выдвинут на пост премьер-министра не как экс-президент и государственный деятель, занимавший разные должности, а как лидер политической силы, обладающей большинством в Национальном собрании.

О задаче «номер один»

Серж Саргсян отметил, что обеспечение безопасности останется его задачей «номер один». Он отметил, что продолжит модернизацию армянской армии, приобретение нового вооружения за рубежом и производство местного, улучшение бытовых условий офицеров и солдат.

Об уроках Апрельской войны

Серж Саргсян отметил, что первый урок апрельской войны 2016 года заключается в том, что «в течение длительного времени мы не должны питать надежд, что противник откажется от своего желания разрешить нагорно-карабахский конфликт силовым путем».

О переговорном процессе

Серж Саргсян отметил, что «переговорный процесс стоит, поскольку ожидания от него руководства Азербайджана нереальны и неприемлемы для нас».

О России и Западе

Серж Саргсян отметил, что Армения продолжит развивать союзнические отношения с Россией и другими членами ОДКБ и ЕАЭС, а также дружественные отношения с Европейским союзом, США и Китаем. «Наш принцип был и остается следующим: не пытаться извлечь выгоду из чужих конфликтов»,- отметил он.

О своем особняке

Серж Саргсян отметил, что если прежние президенты пользовались правом на владение особняком, он тоже может воспользоваться им. Отвечая на вопрос депутата Артака Зейналяна, он заявил, что не видит какой-либо проблемы в том, что в отличие от особняков экс-президентов Тер-Петросяна или Кочаряна, выделенный ему дом расположен на территории государственных дач.