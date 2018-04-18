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«Народная революция победит», заявил Пашинян


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Депутат Национального собрания Никол Пашинян заявил сегодня, что он и его сторонники намерены «парализовать» работу государственных учреждений.

Никол Пашинян назвал действия своих сторонников на улицах Еревана «народной революцией, которая победит».

Никол Пашинян также заявил, что сегодня в 18:30 на Площади Республики состоится митинг.

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