«Народная революция победит», заявил Пашинян

Ереван /Медиамакс/. Депутат Национального собрания Никол Пашинян заявил сегодня, что он и его сторонники намерены «парализовать» работу государственных учреждений.

Никол Пашинян назвал действия своих сторонников на улицах Еревана «народной революцией, которая победит».



Никол Пашинян также заявил, что сегодня в 18:30 на Площади Республики состоится митинг.