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Парламент избрал Сержа Саргсяна премьер-министром Армении


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Национальное собрание Армении избрало экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром Армении.

В голосовании участвовали 97 депутатов.

Так говорил Серж Саргсян


За Сержа Саргсяна проголосовали 76  депутатов, против – 17 депутатов. 

 

В частности, «против» голосовали депутаты фракции «Елк» и часть депутатов от фракции «Царукян». 

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