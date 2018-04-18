Парламент избрал Сержа Саргсяна премьер-министром Армении

Ереван/Медиамакс/. Национальное собрание Армении избрало экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром Армении.
В голосовании участвовали 97 депутатов.
За Сержа Саргсяна проголосовали 76 депутатов, против – 17 депутатов.
В частности, «против» голосовали депутаты фракции «Елк» и часть депутатов от фракции «Царукян».
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