Парламент избрал Сержа Саргсяна премьер-министром Армении

Ереван/Медиамакс/. Национальное собрание Армении избрало экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром Армении.

В голосовании участвовали 97 депутатов.





Политика | 2018-04-17 13:34:55 Так говорил Серж Саргсян

В частности, «против» голосовали депутаты фракции «Елк» и часть депутатов от фракции «Царукян».