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Госдеп США призывает проявить сдержанность


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Госдепартамент США официально отреагировал на последние политические события в Армении.

Страница посольства США в Армении в Facebook цитирует заявление Госдепартамента. 

 

«Мы заметили, что в Ереване и других городах Армении проводится большое количество акций протеста. Тысячи граждан Армении вышли на улицы, чтобы реализовать свое право на свободу волеизъявления и проведение собраний. Мы внимательно следим за акциями протеста в центре Еревана и других городах Армении. 

 

Нас воодушевляет уважительное и ответственное поведение большинства протестующих и полиции в течение этих последних нескольких дней. Однако мы обеспокоены информацией о происходящих иногда столкновениях между полицией и протестующими, в ходе которых были пострадавшие. Призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любой напряженности или насильственных действий». 

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