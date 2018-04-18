Госдеп США призывает проявить сдержанность

Ереван/Медиамакс/. Госдепартамент США официально отреагировал на последние политические события в Армении.

Страница посольства США в Армении в Facebook цитирует заявление Госдепартамента.

«Мы заметили, что в Ереване и других городах Армении проводится большое количество акций протеста. Тысячи граждан Армении вышли на улицы, чтобы реализовать свое право на свободу волеизъявления и проведение собраний. Мы внимательно следим за акциями протеста в центре Еревана и других городах Армении.

Нас воодушевляет уважительное и ответственное поведение большинства протестующих и полиции в течение этих последних нескольких дней. Однако мы обеспокоены информацией о происходящих иногда столкновениях между полицией и протестующими, в ходе которых были пострадавшие. Призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любой напряженности или насильственных действий».