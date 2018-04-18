Карен Карапетян назначен первым вице-премьером

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян подписал сегодня указ о назначении Карена Карапетяна на пост первого вице-премьера.
Другим указом Армена Саргсяна вице-премьерами назначены Армен Геворгян и Ваче Габриелян.
Президент Армении подписал также указ о назначении Вардана Макаряна исполняющим обязанности руководителя аппарата президента.
Другим указом Алексан Арутюнян освобожден с должности первого заместителя главы аппарата президента.
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