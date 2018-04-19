Евросоюз «внимательно следит за событиями в Армении»

Ереван /Медиамакс/. Делегация Европейского союза в Армении и посольства стран ЕС приняли заявление относительно политических событий в Армении.

Представляем текст заявления полностью:



«После перехода Армении к парламентской системе в результате конституционных изменений последовали инаугурация Армена Саргсяна 9 апреля и избрание Сержа Саргсяна на пост премьер-министра 17 апреля. Национальное собрание Армении 11 апреля текущего года единогласно ратифицировало подписанное между Арменией и Европейским союзом «Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве».



В этом контексте Европейский союз уверен, что Армения приложит новые усилия для реализации процесса реформ в сфере демократии, прав человека, основных свобод, верховенства закона, включая укрепление судебно-правовой системы.



ЕС внимательно следит за событиями в Ереване и в других городах Армении. Согласно закону, граждане имеют право на проведение мирных собраний. Госорганы имеют обязательство обеспечить общественный порядок и безопасность посредством справедливого и соразмерного применения закона. Важно, чтобы все вовлеченные стороны продолжили проявлять сдержанность и ответственность.



Европейский союз готов продолжить сотрудничество с госорганами и гражданским обществом с целью содействия реализации Арменией демократических и экономических реформ в интересах граждан».