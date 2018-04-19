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Виген Саргсян и Эдвард Налбандян сохранили свои посты


Эдвард Налбандян и Виген Саргсян
Эдвард Налбандян и Виген Саргсян

Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/.18 апреля президент Армении Армен Саргсян подписал указ о назначении Вигена Саргсяна министром обороны.

Другим указом президента Эдвард Налбандян назначен министром иностранных дел.

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