Виген Саргсян и Эдвард Налбандян сохранили свои посты

Ереван/Медиамакс/.18 апреля президент Армении Армен Саргсян подписал указ о назначении Вигена Саргсяна министром обороны.
Другим указом президента Эдвард Налбандян назначен министром иностранных дел.
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Фото: Photolure
Другим указом президента Эдвард Налбандян назначен министром иностранных дел.
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