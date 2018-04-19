Еще три министра сохранили свои посты

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян подписал указы о назначении трех министров.

Вардан Арамян назначен министром финансов, Давид Локян – министром территориального управления и развития, Сурен Караян – министром экономического развития и инвестиций Армении.



Все три министра занимали те же посты в прежнем правительстве.